Минобороны: российские войска нанесли удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли удар по центру артиллерийской подготовки Вооруженных сил Украины в районе Стецковки Сумской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, на этом объекте иностранные инструкторы обучали украинских военных эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777, передает ТАСС.

Около населенных пунктов Веселое, Бахмут (ДНР), Спорное, Подлесное и Лоскутовка (ЛНР) уничтожены два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, а также 27 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, добавил Конашенков.

3 июня Минобороны России сообщило об уничтожении четырех складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ около Соледара, Дзержинска, Яковлевки и Бахмута. В Николаевской области ликвидирован пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

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Диана Жиленкова