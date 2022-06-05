Явка на референдуме в Казахстане превысила 53%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казахстане достигнут установленный порог явки избирателей на референдум по поправкам в Конституцию. Этого достаточно, чтобы признать плебисцит состоявшимся, заявила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова.

К 14.00 по местному времени (11.00 мск) явка избирателей достигла 53,43% от общего числа граждан, которые имеют право на участие в референдуме, сообщает «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

Голосование стартовало в Казахстане этим утром. Всего работают более 10 тысяч участков. В списках граждан, которые вправе участвовать в референдуме, указаны 11,7 млн жителей страны. К 12.00 по местному времени (9.00 мск) явка избирателей оценивалась в 43,7%.

Диана Жиленкова