Явка на референдуме в Казахстане достигла 43,7%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казахстане к 12:00 по местному времени (9:00 мск) явка избирателей на референдум по поправкам в Конституцию достигла 43,7%. Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии Шавка Утемисов.

По его словам, в Акмолинской области бюллетени для голосования получили 41,31% граждан, в Актюбинской — 41,14%, в Алматинской — 43,05%, в Атырауской области — 37,33%, а по Западно-Казахстанской области — 47,58%, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В общей сложности к этому моменту участие в голосовании приняли 5 122 577 человек. В следующий раз данные о явке на референдуме появятся к 16:00 (13:00 мск).

Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию стартовало в Казахстане сегодня утром. В общей сложности работают более 10 тысяч участков. В списках граждан, имеющих право на участие в референдуме, указаны 11,7 млн казахстанцев.



Диана Жиленкова