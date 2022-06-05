В России 95% группировки РВСН находятся в постоянной боевой готовности

Фото: Фото: скриншот видео Минобороны России (архив)

95% группировки Ракетных войск стратегического назначения России находятся в режиме постоянной боевой готовности. Об этом рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

— [Cтоит] задача поддерживать ту группировку, в которой мы находимся, в том числе и на этапе перевооружения с боевым строительством, которое сегодня активно проходит в ракетных войсках, — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Каракаев, одной из задач РВСН является создание новых ракетных комплексов и перевооружение на них. Другой целью назначено развитие военно-технического потенциала, позволяющего «на перспективу думать наперед».

Фото: mil.ru

В апреле в Министерстве обороны России сообщили об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. Как уточнили в ведомстве, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке.

Как рассказал Каракаев, «Сармат» может летать по траекториям через Северный и Южный полюсы. По его словам, также возможны и другие пути движения с точки зрения вывода в космическое пространство.

Диана Жиленкова