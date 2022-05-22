Командующий РВСН: «Сармат» может летать через Северный и Южный полюса

Фото: скриншот видео Минобороны России

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может летать по траекториям через Северный и Южный полюсы. Об этом рассказал командующий Ракетных войск стратегического назначения страны Сергей Каракаев.

Он отметил, что на сегодняшний день траектория через Южный полюс не защищена. По словам Каракаева, также возможны и другие пути движения с точки зрения вывода в космическое пространство, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

— Те качества — энергоемкость энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющегося боевого оснащения и комплекса средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса «Сармат» противоракетной обороны не существует, так как ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия, — добавил командующий РВСН.

В апреле в Министерстве обороны России сообщили об успешном запуске «Сармата» с космодрома Плесецк. Как уточнили в ведомстве, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке.

Диана Жиленкова