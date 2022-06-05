Исследование: Татарстан оказался на девятом месте в рейтинге регионов с идеальным климатом для отдыха

Татарстан оказался на девятом месте в рейтинге регионов с идеальным климатом для отдыха. Об этом говорится в исследовании сервиса Tvil.ru.

Так считает 1% опрошенных. Самый идеальный климат для отдыха, по мнению опрошенных, в Крыму (53%), Краснодарском крае (28%), Карелии (7%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в перечень попали Алтай (3%), Московская и Ленинградская области, Сибирь (2%), Мурманская область (1,5%).



В апреле Казань заняла 13-е место в рейтинге самых популярных туристических направлений России с начала этого года. Гостиницы столицы Татарстана стали одними из самых востребованных для бронирования на майские праздники.



Татьяна Леухина