Казань заняла 13-е место в рейтинге самых популярных туристических направлений России

Казань заняла 13-е место в рейтинге самых популярных туристических направлений России с начала этого года. Об этом говорится в исследовании аналитиков программы лояльности СберСпасибо (есть в распоряжении «Реального времени»).

Лидирующие места в рейтинге занимают: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа, Симферополь и Тюмень.

Вместе с этим гостиницы столицы Татарстана стали одними из самых востребованных для бронирования на майские праздники. Вместе с ней туристы чаще всего бронируют отели: Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Владивостока и Краснодара

Аналитики отметили, что чаще всего клиенты обменивают бонусы на билеты и бронирование отелей на одного человека (64% опрошенных). На двоих — в 25% случаев, а на троих-четверых в 4% и 5% соответственно. Всего в этом году россияне использовали 145 млн бонусов при покупке авиабилетов и бронировании отелей в майские праздники. Это сопоставимо с данными 2021 года: тогда было потрачено 149 млн бонусов.

Фото: realnoevremya.ru

14 апреля сообщалось, что Татарстан занял третье место в рейтинге российских регионов, наиболее привлекательных для этнотуризма. Так, Казань, Елабугу, Болгар и другие города республики хотели бы посетить 12% туристов. Первое место по популярности занял Алтайский край — 42, на втором месте путешествия в Дагестан — 14%.

18 апреля руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что Татарстан занял пятое место в списке наиболее популярных направлений в рамках программы туристического кешбэка. Наряду с республикой в лидерах оказались Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Московская область.

Максим Кокунин