Лавров назвал «рискованным путем» планы поставить системы залпового огня Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

США и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине установки реактивной системы залпового огня (РСЗО). Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

По его мнению, подобные действия могут привести к еще большему числу смертей украинцев.

— Они при этом заявляют, что «воюют с русскими, погибают украинцы — пусть погибают, а мы только даем оружие», которое, в конечном итоге, приведет к гибели еще большего числа украинцев, - передает ТАСС его слова.

Фото: duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин, комментируя решение США поставить Киеву ракетные системы залпового огня, заявил, что российские средства ПВО уничтожили десятки единиц вооружения на Украине.

1 июня американский президент Джо Байден заявил, что США поставят Украине новое вооружение. Новый пакет военной поддержки включает в себя поставку реактивных систем залпового огня HIMARS с боеприпасами, четырех вертолетов Ми-17, тысячи ракет Javelin и 15 тактических машин.



Татьяна Леухина