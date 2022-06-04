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Путин прокомментировал решение США направить Украине новое вооружение

19:22, 04.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин прокомментировал решение США направить Украине новое вооружение
Фото: kremlin.ru

Российские средства ПВО уничтожили десятки единиц вооружения на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя решение США поставить Киеву ракетные системы залпового огня.

— Их наши системы ПВО щелкают как орехи, уничтожены десятки, — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

1 июня американский президент Джо Байден заявил, что США поставят Украине новое вооружение. Новый пакет военной поддержки включает в себя поставку реактивных систем залпового огня HIMARS с боеприпасами, четырех вертолетов Ми-17, тысячи ракет Javelin и 15 тактических машин.

Татьяна Леухина
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