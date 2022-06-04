Путин прокомментировал решение США направить Украине новое вооружение

Российские средства ПВО уничтожили десятки единиц вооружения на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя решение США поставить Киеву ракетные системы залпового огня.

— Их наши системы ПВО щелкают как орехи, уничтожены десятки, — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

1 июня американский президент Джо Байден заявил, что США поставят Украине новое вооружение. Новый пакет военной поддержки включает в себя поставку реактивных систем залпового огня HIMARS с боеприпасами, четырех вертолетов Ми-17, тысячи ракет Javelin и 15 тактических машин.



Татьяна Леухина