В Челнах со следующей недели начнут курсировать пригородные поезда

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С 12 июня в Татарстане ежедневно начнут курсировать пригородные поезда сообщением Алнаши — Нижнекамск — Алнаши, Нижнекамск — Набережные Челны — Нижнекамск и Светлое Озеро — Набережные Челны — Светлое Озеро.



По маршруту Светлое Озеро — Набережные Челны — Светлое Озеро пригородный поезд отправится со станции Светлое Озеро в 5.05. Прибытие в город ожидается в 6.38. В обратном направлении со станции Набережные Челны поезд отправится в 16.37, в Светлое Озеро прибудет в 18.16.

Фото: Марат Гайфуллин

Поезд, следующий маршрутом Алнаши — Нижнекамск — Алнаши, будет отправляться с вокзала Алнаши в 6.50 и прибудет в Нижнекамск в 8.13. Обратно из города он отправится в 17.14, в Алнаши прибудет в 20.55.

Поезд по маршруту Нижнекамск — Набережные Челны — Нижнекамск будет отправляться со станции Нижнекамск в 9.03, прибывая в Набережные Челны в 10.09. Обратный поезд отправится в 15.42 из автограда, в Нижнекамск прибудет в 16.50, сообщается на сайте мэрии Челнов.



В Казани пригородные поезда перешли на летний режим работы еще в начале апреля.

Татьяна Леухина