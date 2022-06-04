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В Минобрнауки заявили, что Россия готова сотрудничать в рамках высшего образования со всеми партнерами

16:40, 04.06.2022
В Минобрнауки заявили, что Россия готова сотрудничать в рамках высшего образования со всеми партнерами
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российская система высшего образования останется открытой для сотрудничества со всеми иностранными партнерами, несмотря на то, что ряд европейских государств отказались от совместной работы. Заявление опубликовано в субботу в Telegram-канале Минобрнауки.

Минобрнауки поддерживает академическую мобильность студентов и преподавателей российских вузов с дружественными странами. Там отметили, что часть европейских партнеров в одностороннем порядке уже отказались от работы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что при изменении системы образования вузы России сделают больший акцент на специалитете, а не на четырехлетнем образовании.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев отмечал, что отказ от Болонской системы образования не означает возврата к советскому подходу к обучению. По его словам, новая система будет выстраиваться на основе накопленного ранее опыта.

Татьяна Леухина
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