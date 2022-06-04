В Минобрнауки заявили, что Россия готова сотрудничать в рамках высшего образования со всеми партнерами

Российская система высшего образования останется открытой для сотрудничества со всеми иностранными партнерами, несмотря на то, что ряд европейских государств отказались от совместной работы. Заявление опубликовано в субботу в Telegram-канале Минобрнауки.

Минобрнауки поддерживает академическую мобильность студентов и преподавателей российских вузов с дружественными странами. Там отметили, что часть европейских партнеров в одностороннем порядке уже отказались от работы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что при изменении системы образования вузы России сделают больший акцент на специалитете, а не на четырехлетнем образовании.



Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев отмечал, что отказ от Болонской системы образования не означает возврата к советскому подходу к обучению. По его словам, новая система будет выстраиваться на основе накопленного ранее опыта.

Татьяна Леухина