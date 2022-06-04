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Из-за проведения гастрофестиваля в Казани на выезде из города образовалась огромная пробка

16:22, 04.06.2022 1
Из-за проведения гастрофестиваля в Казани на выезде из города образовалась огромная пробка
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани сегодня из-за проведения гастрофестиваля на озере Лебяжьем образовалась гигантская пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затор тянется с улицы Фрунзе по Горьковскому шоссе и до лесопарка Лебяжье. В особенности движение затруднено на выезде с фестиваля. Движение в сторону лесопарка также осложняет ДТП.

Фото: скриншот

Фестиваль будет проходить сегодня до 20.00. Самая большая площадка — зона фудкорта, которая объединяет более 30 фудтраков. Здесь многодетным семьям будет предоставляться скидка в 30%. Хедлайнером вечера станет рок-музыкант Найк Борзов.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:26
    Ужас! Поели вкусняшек
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