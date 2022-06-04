Один человек пострадал при обстреле Брянской области со стороны Украины

В Брянской области при обстреле поселка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один человек. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Под обстрел попал поселок Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Один мужчина получил легкое осколочное ранение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативные службы, передает ТАСС. Село Случевск расположено в 1 км от границы с Украиной.

В конце мая в Брянской области продлили действие высокого (желтого) уровня террористической опасности до 7 июня. Регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны соседнего государства. Например, в апреле обстреляли пограничный пункт пропуска. В результате атаки две машины беженцев получили повреждения, никто не пострадал.



Татьяна Леухина