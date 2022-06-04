Минобороны сообщило о поджоге националистами деревянного скита Святогорской лавры

Фото: кадр видео Минобороны

Украинские националисты, отступая от Святогорска, подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в стены храма была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак».

После этого националисты скрылись в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово, передает ТАСС.

Деревянный скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске построен в 2009 году в традициях русского деревянного зодчества XVI—XVII веков на месте взорванного в 1947-м Всехсвятского храма.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина