Глава Минэкономики Татарстана: ситуация по запасам товаров на продовольственном рынке стабильная

Ситуация по запасам товаров на продовольственном рынке Татарстана стабильна. Об этом сообщил вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

По его словам, в торговых сетях и распределительных центрах региона объем основных товаров соответствует спросу населения. Вопрос по обеспечению продовольствием непрерывно контролирует рабочая группа оперативного штаба, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день функционирует программа льготного кредитования импортных закупок по утвержденному перечню приоритетной продукции. За последнюю неделю от республиканских предприятий поступили две заявки на общую сумму 706 миллионов рублей.



На этой неделе сообщалось, что в Татарстане завершение полевых работ затянулось из-за аномальных осадков. Однако они значительно пополнили запас продуктивной влаги.

Диана Жиленкова