В России стартовала избирательная кампания по выборам в единый день голосования

В России началась избирательная кампания по выборам, которые пройдут в единый день голосования 11 сентября этого года. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии страны.

В указанную дату на российской территории состоятся избирательные кампании различного уровня. В том числе будут избираться главы 15 субъектов страны, а также депутаты шести законодательных органов государственной власти в регионах России, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте этого года в Татарстане прошло голосование на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Явка составила 49,12% от общего числа избирателей. Выборы признали состоявшимися во всех округах.

В сентябре 2021-го состоялись выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. ЦИК России признал их состоявшимися. Итоговая явка составила 51,72%. Участие приняли более 56 млн жителей страны.



Диана Жиленкова