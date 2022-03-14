В Татарстане прошло голосование на допвыборах депутатов органов муниципальных образований
В Татарстане прошло голосование на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Об этом сообщает ЦИК РТ.
Явка на выборы составила 49,12% от общего числа избирателей. Их признали состоявшимися во всех округах.
Замещению подлежал 21 вакантный мандат, в выборах приняли участие 66 кандидатов. Выборы депутатов проходили в Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Атнинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Лениногорском, Муслюмовском, Нурлатском, Тетюшском, Черемшанском и Чистопольском районах Татарстана.
В организации и проведении голосования задействовали 246 человек: 120 членов территориальных избиркомов (15 ТИК) и 126 членов участковых избирательных комиссий (21 УИК).
В сентябре прошлого года состоялись выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. ЦИК РФ признал их состоявшимися. Итоговая явка составила 51,72%. Участие приняли более 56 млн граждан.
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