Новости общества

11:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане прошло голосование на допвыборах депутатов органов муниципальных образований

13:32, 14.03.2022
В Татарстане прошло голосование на допвыборах депутатов органов муниципальных образований
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане прошло голосование на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Об этом сообщает ЦИК РТ.

Явка на выборы составила 49,12% от общего числа избирателей. Их признали состоявшимися во всех округах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Замещению подлежал 21 вакантный мандат, в выборах приняли участие 66 кандидатов. Выборы депутатов проходили в Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Атнинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Лениногорском, Муслюмовском, Нурлатском, Тетюшском, Черемшанском и Чистопольском районах Татарстана.

В организации и проведении голосования задействовали 246 человек: 120 членов территориальных избиркомов (15 ТИК) и 126 членов участковых избирательных комиссий (21 УИК).

В сентябре прошлого года состоялись выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. ЦИК РФ признал их состоявшимися. Итоговая явка составила 51,72%. Участие приняли более 56 млн граждан.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также