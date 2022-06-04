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Во время экологического двухмесячника в строительной сфере Татарстана выписали штрафы на 415 тысяч рублей

11:18, 04.06.2022
Во время экологического двухмесячника в строительной сфере Татарстана выписали штрафы на 415 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане Инспекция Госстройнадзора провела 49 проверок в строительной сфере. Нарушителям назначены штрафы на общую сумму 415 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба президента республики, по итогам проверок составили 40 протоколов. К административной ответственности привлекли 18 юридических и должностных лиц.

Наиболее частыми нарушениями стали несвоевременный вывоз отходов со строительных площадок, несоответствие нормам обустройства мест для сбора мусора и отсутствие пунктов мойки колес.

Фото: Ангелина Панченко

Санитарно-экологический двухмесячник стартовал в Татарстане 1 апреля и завершился в конца мая. В перечень работ вошли очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ и др.

По предварительным данным, за это время в регионе посадили 1,3 млн деревьев и вывезли 510 тысяч кубометров отходов. В рамках двухмесячника состоялось более полутора тысяч различных мероприятий: природоохранные акции, массовые субботники и экологические уроки.

Диана Жиленкова
ОбществоПроисшествия Татарстан

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