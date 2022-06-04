Во время экологического двухмесячника в строительной сфере Татарстана выписали штрафы на 415 тысяч рублей
В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане Инспекция Госстройнадзора провела 49 проверок в строительной сфере. Нарушителям назначены штрафы на общую сумму 415 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба президента республики, по итогам проверок составили 40 протоколов. К административной ответственности привлекли 18 юридических и должностных лиц.
Наиболее частыми нарушениями стали несвоевременный вывоз отходов со строительных площадок, несоответствие нормам обустройства мест для сбора мусора и отсутствие пунктов мойки колес.
Санитарно-экологический двухмесячник стартовал в Татарстане 1 апреля и завершился в конца мая. В перечень работ вошли очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ и др.
По предварительным данным, за это время в регионе посадили 1,3 млн деревьев и вывезли 510 тысяч кубометров отходов. В рамках двухмесячника состоялось более полутора тысяч различных мероприятий: природоохранные акции, массовые субботники и экологические уроки.
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