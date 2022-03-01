В Татарстане с 1 апреля стартует санитарно-экологический двухмесячник
В Татарстане с 1 апреля по 31 мая этого года пройдет санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Согласно документу, исполкомам муниципальных образований РТ необходимо разработать и утвердить до 25 марта планы по санитарной очистке подведомственных территорий. Также необходимо создать оперативные штабы для координации работ по проведению двухмесячника.
Предполагается санитарная очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ, территорий частного жилого сектора и др.
В прошлом году в РТ за время санитарно-экологического двухмесячника на полигоны вывезли более 400 тысяч кубометров отходов и посадили более 700 тысяч деревьев и кустарников. Всего в мероприятиях по уборке территорий участвовали более 780 тысяч жителей республики.
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