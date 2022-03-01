В Татарстане с 1 апреля стартует санитарно-экологический двухмесячник

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 1 апреля по 31 мая этого года пройдет санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, исполкомам муниципальных образований РТ необходимо разработать и утвердить до 25 марта планы по санитарной очистке подведомственных территорий. Также необходимо создать оперативные штабы для координации работ по проведению двухмесячника.

Фото: Максим Платонов (архив)

Предполагается санитарная очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ, территорий частного жилого сектора и др.

В прошлом году в РТ за время санитарно-экологического двухмесячника на полигоны вывезли более 400 тысяч кубометров отходов и посадили более 700 тысяч деревьев и кустарников. Всего в мероприятиях по уборке территорий участвовали более 780 тысяч жителей республики.



Диана Жиленкова