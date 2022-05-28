Наказали турков, высадили 1,3 млн деревьев, вывезли 510 тыс. кубов отходов — «экодвухмесячник» в Татарстане

Фото: Максим Платонов

В рамках санитарно-экологического двухмесячника Татарстане посадили 1,3 млн деревьев и вывезли 510 тысяч кубометров отходов. О предварительных итогах рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Мероприятия в районах прошли с первых дней

Стартовал двухмесячник 1 апреля, а его завершение намечено на первый день лета. Всего, рассказал Шадриков, в рамках проекта прошло более полутора тысяч мероприятий: природоохранные акции, массовые субботники, экологические уроки. Они затронули города, районы и поселки Татарстана.

— Татарстанцы всегда активно принимают участие в наведении чистоты. Неравнодушные к природе и экологии люди есть в каждом районе и их много. Это наша культура, наша традиция, в этом духе мы и воспитываем, — рассказал он.

Фото: Ирина Анисимова

В течение двух месяцев жители Татарстана, муниципальные образования, природоохранные службы и предприятия проводили цикл мероприятий по улучшению экологической обстановки республики. Участниками проекта стали 755 тысяч человек.

Они, подчеркнул министр, помогли вывезти на полигоны 510 тысяч кубометров отходов. Это сравнимо с 34 тысячами КАМАЗов с мусором. Вместе с этим прошли работы и по озеленению. Так, муниципалитеты высадили 760 тысяч, а организации еще 540 тысяч деревьев.

Свалку в Нижнекамске не могут ликвидировать с 2019 года

В ходе выступления Шадрикова речь также зашла и об обращениях от жителей Татарстана. Он подчеркнул, что среди них все еще лидирует категория «Свалки» о несанкционированных местах скопления отходов.

— Только за два этих месяца по всем каналам связи поступило почти 3,5 тысячи обращений. К сожалению, вновь лидирует категория «Свалки». К примеру, только через «Народный контроль» на несанкционированные свалки пожаловались 654 татарстанца. Особенно негативно реагируют наши жители, когда сроки рассмотрения обращений затягиваются, — подчеркнул он.

Шадриков уточнил, что на рассмотрение и реагирование на жалобу установлен десятидневный срок. По его словам, оперативно проблемы решаются в 30 районах Татарстана, но еще в 15 до сих пор есть не закрытие вопросы. Обращаясь к главам муниципалитетов и населенных пунктов Татарстана, Шадриков попросил заострить внимание на обращениях граждан и ликвидировать несанкционированные свалки.

Фото: Ангелина Панченко

Отдельно министр выделил Нижнекамск, в котором свалку в овраге на проспекте Вахитова не могут ликвидировать с 2019 года. По словам Шадрикова, он еще месяц назад докладывал о ней, но ситуация совершенно не изменилась.

— Аналогичные свалки есть не только в городах, но и в районах. Лаишевский район, село Татарский Янтык, заявка поступила в 20 году, до сих пор не решена. В этом году по Лаишевскому району было очень много жалоб на не вывоз мусора. Это недопустимо, — добавил он.

За нарушение — вплоть до уголовного дела

Отдельным пунктом в выступлении Шадрикова стали экологические нарушения предприятий. Сначала речь зашла про казанский «Эфес».

— Компанией Эфес в результате нарушения правил перевозки отходов сырой дробины, допускалось ее протекание на поверхность дорог по пути следования. Ежедневно компанией отгружается около 10 автомобилей, которые проезжают по всему городу, всё это выливается на наши дороги и попадает в водные объекты, — сказал он.

По одному из нарушений в Ютазинском районе Татарстана даже завели уголовное дело. Там экологи обнаружили сброс токсичного вещества и захоронение производственных отходов в селе Екатериновка. Нарушения привели к тому, что специальная комиссия пришла к выводу о необходимости рекультивации участка с выемкой грунта.

Фото: Ангелина Панченко

Также министр упомянул свалку на участке для многодетных семей в Больших Дербышках. Минэкологии по данному факту направило письма в правоохранительные органы. По оценке ведомства, ущерб составил 137 млн рублей.

— Всего в результате надзорной деятельности за период двухмесячника по республике выявлено 7 044 нарушения, к административной ответственности привлечено 3 348 нарушителей. Ликвидировано 3 888 мест несанкционированного размещения отходов, что составляет 85%. Количество выявленных свалок, по сравнению с прошлым годом, увеличилось за счет активной позиции муниципальных районов и наших граждан. Однако, по площади свалки стали меньше — то есть основная часть всех выявленных мест это небольшие навалы мусора, — добавил Шадриков.



Артем Гафаров