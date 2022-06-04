На строительство стоматологической поликлиники в Арске выделят 60,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство стоматологической поликлиники Арской центральной районной больницы. Начальная цена договора — 60,5 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Срок оказания услуги — до 30 ноября текущего года. В список задач входят земляные работы, установка окон и дверей, внутренняя отделка потолков и стен, обеспечение отопления, вентиляции, водо- и газоснабжения, охранно-пожарной сигнализации и т.д.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 июня. Подрядчика определят 16 июня.

Недавно в Татарстане открылся первый в России фельдшерско-акушерский пункт, построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Модульное здание имеет площадь 78,35 кв. м, а стоимость работ оценивается в 8,1 млн рублей.

Диана Жиленкова