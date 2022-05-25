В Татарстане построили первый в стране ФАП по программе модернизации первичного звена здравоохранения

Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава по РТ

25 мая в селе Тимяшево Лениногорского района Татарстана откроется первый в России фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Заказчиком строительства является Главинвестстрой РТ, генеральный подрядчик ГУП РТ «Татлизинг», а изготовитель модульной конструкции — АО «Азнакаевский Завод Нефтемаш».

Отмечается, что ФАП ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» построен вместо старого здания медпункта. Модульное здание имеет площадь 78,35 кв. м, а стоимость работ составляет 8 190,36 тыс. рублей. В здание завезена новая мебель, медоборудование, необходимые медицинские изделия, проведен интернет, благоустроена прилегающая территория. ФАП обслуживает население общей численностью 793 человека.

В 2022 году по данной программе в Татарстане будет построено 29 новых ФАПов.

Фото: Максим Платонов

В рамках реализации федеральных и республиканских программ на модернизацию первичного медицинского звена в Татарстане направят более 7,5 млрд рублей. На эти средства будет построено 65 и капитально отремонтировано 90 объектов здравоохранения. Об этом сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.



Максим Кокунин