В Татарстане построили первый в стране ФАП по программе модернизации первичного звена здравоохранения
25 мая в селе Тимяшево Лениногорского района Татарстана откроется первый в России фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Заказчиком строительства является Главинвестстрой РТ, генеральный подрядчик ГУП РТ «Татлизинг», а изготовитель модульной конструкции — АО «Азнакаевский Завод Нефтемаш».
Отмечается, что ФАП ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» построен вместо старого здания медпункта. Модульное здание имеет площадь 78,35 кв. м, а стоимость работ составляет 8 190,36 тыс. рублей. В здание завезена новая мебель, медоборудование, необходимые медицинские изделия, проведен интернет, благоустроена прилегающая территория. ФАП обслуживает население общей численностью 793 человека.
В 2022 году по данной программе в Татарстане будет построено 29 новых ФАПов.
В рамках реализации федеральных и республиканских программ на модернизацию первичного медицинского звена в Татарстане направят более 7,5 млрд рублей. На эти средства будет построено 65 и капитально отремонтировано 90 объектов здравоохранения. Об этом сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.
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