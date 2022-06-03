В Татарстане объем инвестиций в основной капитал по итогам первого квартала превысил 114 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

По итогам первого квартала в Татарстане объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, составил 114,3 млрд рублей. Это на 0,7% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Как сообщили в Агентстве инвестиционного развития республики, лидерами по данному показателю стали крупнейшие предприятия Татарстана в области нефтедобычи, нефтехимии и машиностроения. Такая тенденция наблюдалась и в 2021 году.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом месяце сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Татарстана снизятся почти на 60 млрд рублей. По подсчетам Минфина республики ожидается, что в 2022-м в казну региона поступит 351,4 млрд рублей.

Диана Жиленкова