Только каждый десятый школьник из ДНР и ЛНР отправится в пришкольные лагеря в Татарстане

Большинство родителей отказываются от путевок

В Татарстане 27 детей из 256 прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины изъявили желание ходить в пришкольные лагеря. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

На территории региона находятся 106 детей, прибывших с территорий Луганской и Донецкой народных республик, которым отдых не требуется, и 256 ребят школьного возраста.

— У большинства детей родители отказываются от путевок. Всем, кто изъявит желание, они будут предоставлены, — отметили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководители образовательных организаций ведут агитационную работу с родителями по отправке детей в летние лагеря.

Минобрнауки Татарстана совместно с Министерством по делам молодежи республики, МЧС и ГИБДД проводило два онлайн-заседания с руководителями образовательных организаций по вопросам проведения летней оздоровительной кампании. Ведомствам дали рекомендации по направлению в детские оздоровительные лагеря в первоочередном порядке детей из ЛНР и ДНР, в том числе в пришкольные лагеря дневного пребывания.

На этой неделе детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец сообщала «Реальному времени», что прибывшие из Донбасса ребята этим летом смогут отдохнуть в татарстанских лагерях за счет республики. В Минобрнауки региона пояснили, что детей будут направлять лишь в пришкольные лагеря, а не в загородные.

Прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины разместили в санаториях

Первый поезд с вынужденными переселенцами, большая часть которых эвакуировалась с освобожденных территорий Мариуполя, прибыл в Казань 1 апреля. В город приехали 502 человека, в том числе 99 детей.

Второй поезд в столицу Татарстана прибыл 3 апреля. Он доставил в Казань 486 человек, в том числе 112 детей и 32 человека с ограниченными возможностями.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Людей, прибывших из ДНР, ЛНР и Мариуполя разместили в Казани в гостинице «Второй дом», гостинично-жилом комплексе ЗАО «Кварт», санатории «Ливадия-Татарстан» и хостеле «Экспресс». В Набережных Челнах вынужденных переселенцев приняли ЗАО «Камазжилбыт» и санаторий «Жемчужина». Также их отправили в санаторий «Васильевский» в Зеленодольском районе республики и санаторий «Санта» в Лаишевском районе.

В пришкольные лагеря планируется отправить около 57 тысяч школьников

В Татарстане на период летних каникул начали работу более 1,6 тысячи объектов отдыха — традиционные лагеря, палаточные, с санаторно-курортным лечением, труда и отдыха, пришкольные. Как сообщал первый замминистра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, они смогут принять порядка 180 тысяч детей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пришкольные лагеря в республике открыли на базе почти 860 образовательных учреждений. Организованным отдыхом планируется охватить около 57 тысяч младших школьников.



Татьяна Леухина