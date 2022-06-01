«Решение об усыновлении ребенка из Донбасса не должно быть эмоциональным. Эти дети уже пострадали»

«Мы должны сделать все, чтобы не было возвратов»

В Татарстане много семей, заявивших о готовности усыновить детей из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом «Реальному времени» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Точное число заявок она затруднилась назвать, поскольку они поступают не только в аппарат детского омбудсмена РТ, но и в другие социальные службы. Отметив, что вчера детский омбудсмен при президенте России Мария Львова-Белова сообщила, что 1,2 тысячи российских семей заявили о готовности усыновить детей из Донбасса.

Волынец подчеркнула, что послаблений в части усыновления детей, прибывших из указанных территорий, не будет. Главное — устройство судьбы ребенка.

— Мы должны сделать все, чтобы не было возвратов, здесь важна психологическая готовность родителей, — сказала она.

Будущие опекуны должны принять взвешенное решение о приеме детей в семью, пройти школу приемного родителя, сдать соответствующие экзамены.

— Такое решение не должно быть эмоциональным, поскольку эти дети уже пострадали, они видели многое, — отметила детский омбудсмен Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отдельно Волынец сообщила, что в Татарстане для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР с детьми созданы все условия. Всего прибыло 211 детей.

По словам омбудсмена, прибывшие из Донбасса ребята этим летом смогут отдохнуть в татарстанских лагерях за счет республики.

Для сирот из Донбасса уж упростили процедуру принятия в российское гражданство

Напомним, 30 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка приема в гражданство для детей-сирот из ДНР и ЛНР, а на следующий день МВД приступило к его исполнению. Законодательство скорректировали, поскольку по нему передавать в семьи можно только детей, имеющих российское гражданство. Ребят, имеющих гражданство другой страны, с согласия законных представителей можно передать только под временную опеку на срок до шести месяцев.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

С заявлением о приеме в гражданство вправе обратиться опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, являющиеся гражданами России, Донбасса или Украины.

Сегодня Путин в ходе поздравления с Международным детским днем заявил, что Россия сделает все, чтобы обеспечить детей, оставшихся без родителей в Донбассе.

Татьяна Леухина