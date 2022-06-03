Минобороны России сообщило об уничтожении четырех складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Фото: кадр видео Минобороны России

Около Соледара, Дзержинска, Яковлевки и Бахмута уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, в Николаевской области — пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом, докладывая о ходе специальной военной операции на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены еще 37 районов сосредоточения военнослужащих и украинской военной техники. В результате ударов авиации ликвидированы более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске (ДНР).

По данным Минобороны России, уничтожены еще 26 специальных автомобилей ВСУ, 13 танков и боевых машин пехоты ВСУ, восемь артиллерийских орудий, две минометных батареи, две установки РСЗО «Град», а также зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

За минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны ликвидированы три украинских беспилотника. Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».



Ракетными войсками и артиллерией поражены 537 мест скопления живой силы и военной техники ВСУ, 122 артиллерийских и минометных батареи на огневых позициях 26 пунктов управления и пять складов боеприпасов, пишет «РИА Новости».

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Татьяна Демина