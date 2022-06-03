Восемь ватерполистов «Синтеза» вызвали в сборную России по водному поло

Восемь ватерполистов казанского «Синтеза» вызвали в сборную России по водному поло для участия в учебно-тренировочном мероприятии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В их число вошли шесть полевых игроков — Даниил Пронин, Роман Шепелев, Аскар Махиянов, Никита Деревянкин, Егор Васильев и Замир Мирзиев, а также два вратаря — Игорь Чирков и Вячеслав Сергеев.

Сборы состоятся с 13 по 27 июня на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье. Они направлены на подготовку российской сборной к мультиспортивному турниру «Игры Дружбы», который планируется провести в августе этого года.

В конце апреля «Синтез» четвертый раз стал обладателем Кубка России, обыграв «Спартак» из Волгограда. Игра закончилась со счетом 7:6.



Дарья Акимова