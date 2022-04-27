«Синтез» четвертый раз стал обладателем Кубка России

«Синтез» в финале Кубка России по водному поло обыграл «Спартак» из Волгограда. Для казанского ватерпольного клуба эта победа в Кубке России стала второй подряд и четвертой в истории.

— Это тот случай, когда победа целиком и полностью заслуга моих игроков. Они выдержали до конца этот бешеный ритм, верили в свои силы, даже когда было очень сложно, и вырвали победу в Кубке России! Игра с самого начала была очень тяжелая и нервная. Тренерам всегда непросто: ты можешь помочь своим игрокам только советом. В таких играх все решает характер и дисциплина, и конечно же, удача. Выиграла команда, которая это заслужила, и я думаю, что это справедливо! — поделился впечатлениями главный тренер ВК «Синтез» Реваз Чомахидзе.

Первым счет в финальном матче открыл «Спартак-Волгоград». На второй минуте отличился воспитанник казанской школы водного поло Арслан Закиров. Заводчане сравняли счет на исходе первого периода: лишнего реализовал Иван Сучков, завершив его со счетом 1:1.

Второй тайм «Синтез» отыгрался в большинстве, после чего смог выйти вперед. Однако «Спартак-Волгоград» сравнял счет — он составил 3:3.

— Всего один гол случился в третьем периоде. В самом начале Алексей Рыжов-Аленичев точно пробил 5-метровый, выведя свою команду вперед, и несмотря на усилия партнеров и контрусилия «Спартака», счет остался неизменным, 4:3 в пользу «Синтеза», — рассказали в пресс-службе «Синтеза».

За четыре минуты до конца 4-го периода счет был 6:4 в пользу «Спартака-Волгоград». За две минуты до финиша Николай Лазарев забросил со свободного и счет составил 5:6.

За 33 секунды до финиша со столба точно пробил Игорь Бычков, сравняв счет. В итоге Николай Лазарев пробивал в дальнюю девятку, оформляя «золотой гол». Игра закончилась со счетом 7:6.

«Синтез» выигрывал Кубок Росси по водному поло в 2005-м, 2010-м и 2021-м годах. Как встречали спортсменов с трофеем в прошлом году — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина