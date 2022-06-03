Исследование: в мае в Казани увеличилось число открытых вакансий на 6%
В мае 2022 года в Казани в сравнении с апрелем выросло на 6% количество открытых вакансий. Такими данными поделились эксперты платформы «Авито Работа» после проведенного исследования.
Число предложений увеличилось в следующих группах профессий: «Строительство» (+18%), «Туризм, рестораны» (+18%), «Искусство, развлечения» (+10%) и «Фитнес, салоны красоты» (+26%). Эксперты связывают это с летним сезоном.
На стройки ищут квалифицированных специалистов и разнорабочих. Из-за начавшегося сезона отпусков вырос спрос на сотрудников отелей и общепита, а также на аниматоров, ведущих мероприятий и дополнительный персонал в салоны красоты.
По словам управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Он отметил, что это произошло на фоне майских праздников, когда обычно происходит спад.
Согласно другому исследованию, в Казани за год увеличилось в 1,8 раза число вакансий, где требуется знание китайского языка. На рынке труда в мае чаще всего требовались менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД), специалисты по логистике, специалисты по снабжению, переводчики, менеджеры по продажам.
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