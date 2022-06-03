Исследование: в мае в Казани увеличилось число открытых вакансий на 6%

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае 2022 года в Казани в сравнении с апрелем выросло на 6% количество открытых вакансий. Такими данными поделились эксперты платформы «Авито Работа» после проведенного исследования.

Число предложений увеличилось в следующих группах профессий: «Строительство» (+18%), «Туризм, рестораны» (+18%), «Искусство, развлечения» (+10%) и «Фитнес, салоны красоты» (+26%). Эксперты связывают это с летним сезоном.

На стройки ищут квалифицированных специалистов и разнорабочих. Из-за начавшегося сезона отпусков вырос спрос на сотрудников отелей и общепита, а также на аниматоров, ведущих мероприятий и дополнительный персонал в салоны красоты.

По словам управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Он отметил, что это произошло на фоне майских праздников, когда обычно происходит спад.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно другому исследованию, в Казани за год увеличилось в 1,8 раза число вакансий, где требуется знание китайского языка. На рынке труда в мае чаще всего требовались менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД), специалисты по логистике, специалисты по снабжению, переводчики, менеджеры по продажам.

Дарья Акимова