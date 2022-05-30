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В Казани за год количество вакансий, где требуется знание китайского языка, увеличилось в 1,8 раза

13:59, 30.05.2022 2
В Казани за год количество вакансий, где требуется знание китайского языка, увеличилось в 1,8 раза
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани за год увеличилось в 1,8 раза число вакансий, где требуется знание китайского языка. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

На рынке труда в мае в столице Татарстана чаще всего требуются менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД), специалисты по логистике, специалисты по снабжению, переводчики, менеджеры по продажам со знанием китайского языка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая в Казани. Среди них — программист 1С, менеджер по продажам, руководитель отдела продаж, управляющий рестораном и мастер по обработке искусственного камня.

    Татьяна Леухина
    Общество Татарстан

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    комментарии 2

    комментарии

    • Анонимно 14:12
      Даже не русский и татарский язык не нужно знать , а китайский. Хорошо что дочь учить китайский язык.
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    • Анонимно 14:43
      У меня дети тоже китайского и татарского учат ..
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