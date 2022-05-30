В Казани за год количество вакансий, где требуется знание китайского языка, увеличилось в 1,8 раза

В Казани за год увеличилось в 1,8 раза число вакансий, где требуется знание китайского языка. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

На рынке труда в мае в столице Татарстана чаще всего требуются менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД), специалисты по логистике, специалисты по снабжению, переводчики, менеджеры по продажам со знанием китайского языка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая в Казани. Среди них — программист 1С, менеджер по продажам, руководитель отдела продаж, управляющий рестораном и мастер по обработке искусственного камня.



Татьяна Леухина