В Казани компания-застройщик обманула более десяти семей — видео
В Казани компания-застройщик «Бриз-Строй» обманула более десяти семей. Некоторым обещали вернуть деньги, однако средства так и не поступили. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Так, одна из пострадавших потеряла более 3 млн рублей. В компании ей предложили построить за сезон дом. До осени успели залить только фундамент, и работы прекратились.
— То есть это была изначально спланированная акция. Они делали видимость каких-то работ. В общей сложности мы передали данным лицам 3 260 000 рублей, — поделилась Татьяна Йетишен.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации, юристы дают несколько советов. В первую очередь необходимо обращать внимание на репутацию компании. Также ошибочной является передача наличных денег. Отправлять средства следует только на банковские счета юридического лица.
В апреле стало известно, что Фонд развития территорий выплатит обманутым дольщикам застройщика «ИСТ» более 427,7 млн рублей. Речь идет о проблемном доме №83а по улице Аделя Кутуя в Казани. Средства получат 68 человек.
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