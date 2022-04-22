В Казани обманутым дольщикам застройщика «ИСТ» выплатят более 427,7 млн рублей

Фонд развития территорий выплатит обманутым дольщикам застройщика «ИСТ» более 427,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба организаций.

Выплаты гражданам начнутся 25 апреля этого года. Речь идет о проблемном доме №83а по улице Аделя Кутуя. Выплаты получат 68 человек.



Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

На прошлой неделе казанский ЖК «Жардин» исключили из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) по Татарстану. Оставшиеся в списке долгострои планируют ввести в эксплуатацию в этом году. В правах восстановят порядка 460 обманутых дольщиков. В реестре по-прежнему находятся казанские ЖК «Мелодия» и «Поколение», а также паркинг ЖК «МЧС».



Фонд защиты прав дольщиков Татарстана в конце марта сообщал, что общий объем компенсаций пострадавшим дольщикам казанского ЖК «Поколение» составит 427,8 млн рублей. Решение о выплате компенсаций позволит в максимально короткие сроки восстановить права обманутых дольщиков долгостроя.

