Зуфар Гараев награжден орденом Дружбы

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ак Барс» Банк»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Зуфар Гараев начал работать в Ак Барс Банке в 2003 году. В 2015 его назначили на должность председателя правления. Находясь во главе высшего менеджмента банка, внес весомый вклад в развитие кредитной организации.

Сегодня Ак Барс Банк — один из лидеров банковской отрасли Республики Татарстан и занимает прочные позиции в числе крупнейших российских банков. Ведет масштабную социальную деятельность и многократно выступал партнером крупнейших мероприятий международного уровня.

Банк активно поддерживает национально-культурные проекты и программы как в Татарстане, так и за его пределами.

ПАО «Ак Барс» Банк»

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