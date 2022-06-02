Минобороны: в Зеленодольске Днепропетровской области украинские боевики удерживают мирных жителей

Фото: скриншот видео Минобороны России

В Зеленодольске Днепропетровской области боевики украинских националистических формирований удерживают мирных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, гражданам не позволяют вернуться в свои дома на освобожденных российскими Вооруженными силами территориях — в населенных пунктах Высокополье и Новопетровка Херсонской области.

Мизинцев отметил, что любые попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются. Мирные жители подвергаются насилию, у них отбирают ценные вещи и личные автомобили.

— Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права, — приводит слова генерал-полковника ТАСС.



Фото: mil.ru

Накануне Мизинцев сообщил, что украинские боевики намеренно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, чтобы спровоцировать их на ответный огонь. Это делается для того, чтобы возложить на них ответственность за возможные жертвы среди мирных граждан.

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Диана Жиленкова