Украинские боевики обстреливают российских военных из жилых кварталов, чтобы спровоцировать на ответный огонь

Фото: скриншот видео Минобороны России

Украинские боевики намеренно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, чтобы спровоцировать их на ответный огонь и затем возложить ответственность за возможные жертвы среди мирных граждан на российских военных. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, это делается несмотря на то, что в результате преступных действий может пострадать мирное население. Так, украинские подразделения территориальной обороны оборудовали склад оружия в одесском лицее. Тем временем опорный пункт размещен в здании общежития и школы №56. При этом эвакуация мирных жителей не проводилась.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Кроме того, боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы в школах №1 и №7 в Николаеве. Склады с реактивными снарядами для реактивных систем залпового огня расположены в детском саду №70 и школе №24, передает ТАСС.



Вчера в Минобороны сообщили, что украинские военные размещают вооружение в медучреждениях Харькова и Краматорска. В то же время в помещениях насильно удерживаются медицинские сотрудники и пациенты.

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Диана Жиленкова