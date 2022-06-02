Работница аэропорта Бугульмы попала под лопасти винта самолета
В аэропорту Бугульмы одна из сотрудниц попала под лопасти воздушного винта самолета Cessna-172. Об этом сообщает Камская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел на стоянке аэродрома. Пострадавшую с полученными травмами госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Казани.
По данному факту Камская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности эксплуатации воздушного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Вчера вблизи Елабуги в результате жесткой посадки самодельного летательного аппарата, совершавшего обработку полей, погиб мужчина. Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования при выполнении маневрирования, отказ техники или неблагоприятные погодные условия.
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