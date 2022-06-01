В Татарстане самодельный летательный аппарат потерпел крушение — погиб мужчина
1 июня вблизи Елабуги в результате жесткой посадки самодельного летательного аппарата, совершавшего обработку полей, погиб мужчина 1956 года рождения, сообщает Центральное МСУТ СКР.
Летательный аппарат оказался полностью разрушен. В Татарстане выясняются обстоятельства происшествия. В рамках доследственной проверки проводится осмотр места происшествия, места взлета летательного аппарата, изъяты необходимые образцы, опрашивается определенный круг лиц.
Основные версии происшествия, выдвинутые следствием — ошибка пилотирования при выполнении маневрирования, отказ техники, неблагоприятные погодные условия.
В начале апреля на территории Кумысной поляны в Саратове упал вертолет «Ансат». На борту упавшего вертолета находились три человека. Одному из них удалось катапультироваться. При падении в вертолете начался пожар. В огне погиб один из членов экипажа. Сообщалось, что третьего члена экипажа не нашли. СМИ сообщили, что один из вертолетов зацепился хвостом за второй, и это могло стать причиной крушения.
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