Минэкономразвития просит выделить средства на строительство трасс Москва — Казань и Казань — Екатеринбург

Минэкономразвития России просит выделить средства из Фонда национального благосостояния на строительство трасс Москва — Казань и Казань — Екатеринбург. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании у президента страны Владимира Путина.

— Очень важные вопросы связаны с тратами ФНБ. Все-таки у нас и на Москва — Казань, и на Казань — Екатеринбург изначально предполагались рыночные деньги. Сейчас мы заменили их деньгами ФНБ. Вы это, Владимир Владимирович, поддержали, — приводит слова Решетникова ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Несколько дней назад сообщалось, что стоимость договоров на проектирование и строительство восьми из девяти этапов трассы М-12 Москва — Казань выросла с осени 2020 года в среднем на 27%, что составляет суммарно 143 млрд рублей. Общая цена договоров поднялась до 673,6 млрд.

Также в апреле стало известно, что первый участок скоростного маршрута Казань — Екатеринбург введут в эксплуатацию в текущем году, работы планируется завершить осенью. Дорожники капитально отремонтируют шестикилометровый участок трассы М-7 «Волга» в Актанышском районе Татарстана.



Диана Жиленкова