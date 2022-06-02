В Казани снесут еще 13 незаконно установленных торговых павильонов и автофургон

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани демонтируют ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.



В перечне указаны 13 объектов. Среди них есть торговые павильоны и объекты, а также один автофургон. К примеру, сносу подлежат сооружения на Мамадышском тракте, полуострове Локомотив, улицах Татарстан, Дементьева и других.

Сроки их самостоятельного демонтажа обозначены со 2 по 6 июня. В принудительном порядке объекты начнут убирать с 7 июня по 4 сентября 2022 года.



скриншот документа

В конце мая стало известно, что в Казани снесут десять незаконно размещенных объектов около жилых домов. В перечне указаны два шиномонтажа и два автофургона, а еще шесть торговых киосков и павильонов.



Дарья Акимова