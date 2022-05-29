В Казани снесут незаконно построенные шиномонтажи около жилых домов

В Казани снесут десять незаконно размещенных объектов около жилых домов, соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.



В перечне указаны два шиномонтажа и два автофургона, а еще шесть торговых киосков и павильонов.

Сроки самостоятельного демонтажа сооружений обозначены с 26 по 30 мая. В принудительном порядке объекты будут убирать с 31 мая по 28 августа. Почти у всех субъектов не установлен собственник.

В начале мая в список для сноса вошли 15 объектов, среди них есть торговые павильоны и киоски, а также несколько автофургонов.

Маргарита Головатенко