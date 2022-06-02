Казанской школе №42 присвоят имя Героя России Дамира Гилемханова

Казанской школе №42 присвоили имя Героя России ефрейтора Дамира Гилемханова, погибшего в специальной военной операции на Украине в марте этого года. Постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов мэрии.

Решение принято в целях увековечивания его памяти. Власти приняли во внимание обращение директора школы №42 Светланы Насыбуллиной. Это учебное заведение в свое время окончил Дамир Гилемханов.

Фото: tatarstan.ru

Выпускник Казанского танкового училища Гилемханов удостоен звания Героя России посмертно. Он погиб в бою вместе с экипажем танка, командиром которого являлся. Татарстан простился с героем 29 марта.



В апреле во 2-м Военном городке в Казани на фасаде одного из жилых домов, появился мурал в память о другом Герое России — Дамире Исламове, который погиб 7 марта. Место для размещения выбрано неслучайно. Дом располагается недалеко от танкового училища, в котором учился герой.

Дарья Акимова