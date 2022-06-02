Нового главу Комитета по делам молодежи Казани не выбирают из-за начавшейся текучки кадров

Фото: kzn.ru (кадр с открытого отбора на должность председателя КДДМ в 2021 году)

Даты выбора нового председателя Комитета по делам детей и молодежи пока не известны. Такую информацию «Реальному времени» рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Вместе с этим источники нашего издания сообщают, что в КДДМ после новогодних праздников начались кадровые перестановки — люди переходят на работу в другие управления мэрии, а кто-то и вовсе уволился. Не исключается, что выборы нового председателя откладываются как раз из-за текучки кадров.

По некоторым данным, увольнения и переводы напрямую не связаны с уходом председателя. Кто-то просто дорабатывал положенный срок, а у кого-то могли возникнуть проблемы во внутреннем взаимодействии, поэтому они решили перевестись. При этом отмечается, что в некоторые отделы люди наоборот приходили.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце июля прошлого года председателем КДДМ стал блогер и основатель сети кальянных «Наше место» Минтимер Нугманов. Тогда мэр Казани Ильсур Метшин отмечал, что Нугманов широко известен среди молодежи, но должность получил не из-за этого.

В начале февраля он дал интервью, в котором не смог дать четких ответов на поставленные перед ним вопросы и не смог перечислить, какие в Казани есть подростковые клубы. Также он обратил внимание на низкие зарплаты в бюджетной сфере, но отметил, что так было всегда.

На посту председателя он пробыл менее полугода и уже в конце февраля объявил, что уходит с поста. Причинами увольнения, по словам самого Нугманова, стали высокая занятость, отсутствие свободного времени и сравнительно невысокая зарплата.

После его ухода прокуратура Казани сообщила о выявлении нарушений в КДДМ — так, руководство комитета не представило в службу занятости информацию о наличии пяти вакантных должностей, часть работников организации не была ознакомлена с приказами о предоставлении отпусков и переводе на другую должность. Кроме того, несколько уволившихся сотрудников своевременно не получили полагающиеся им выплаты.

Артем Гафаров