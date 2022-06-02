На казанских улицах протестируют новый автобус МАЗ-203047

Фото: Комитет по транспорту Казани

На улицах Казани протестируют низкопольный городской автобус МАЗ-203047. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города.

Тестироваться новый автобус будет полтора месяца: четыре недели на маршрутах ПАТП №2, две недели — на маршрутах КПАТП №9. Казанцы смогут поделиться своими впечатлениями о поездке и предложениями по ее улучшению по телефону: +7 (843) 275-30-50. Узнать новый транспорт можно по зеленым наклейкам, размещенным на боковых стеклах. В МАЗ-203047 уже смогли прокатиться жители города, выбравшие маршруты №5, 18, 22 и 31.

Особенностью МАЗ-203047 является то, что в нем не используют комплектующие, произведенные в странах, поставки из которых сейчас затруднены. Его вместимость составляет 101 человек, сидячих мест — 32. Для комфорта пассажиров в салоне установлен кондиционер. Внешне новый автобус сложно отличить от МАЗа второго поколения.

В феврале в Казани проводился тест-драйв сочлененного низкопольного автобуса марки KАМАЗ. Внешне он напоминал используемые ранее автобусы «Икарус», называвшиеся в народе «гармошка». Однако оказалось, что его выпуск на маршруты на некоторых участках улично-дорожной сети города пока невозможен. Дело в том, что автобус при повороте выезжает на встречную полосу движения, а существующим разворотным площадкам на конечных остановках нужна реконструкция.



Дарья Акимова