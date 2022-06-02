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В Челнах возбудили уголовное дело по факту повреждения стекол здания драмтеатра

07:21, 02.06.2022
В Челнах возбудили уголовное дело по факту повреждения стекол здания драмтеатра
Фото: прокуратура РТ

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по факту повреждения стекол здания драмтеатра об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, расследование контролируется городской прокуратурой.

31 мая в Челнах обстреляли строящееся здание драматического театра. В результате повредились стекла. Затем на улице Низаметдинова задержали двоих местных жителей 2000 года рождения. Подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения, запись с которой изъяли полицейские. У одного из задержанных изъяли пневматический пистолет.

Дарья Акимова
Происшествия Татарстан

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