В Челнах возбудили уголовное дело по факту повреждения стекол здания драмтеатра
В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по факту повреждения стекол здания драмтеатра об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, расследование контролируется городской прокуратурой.
31 мая в Челнах обстреляли строящееся здание драматического театра. В результате повредились стекла. Затем на улице Низаметдинова задержали двоих местных жителей 2000 года рождения. Подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения, запись с которой изъяли полицейские. У одного из задержанных изъяли пневматический пистолет.
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