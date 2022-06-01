Житель Челнов обстрелял из пневматического оружия строящееся здание драмтеатра

Фото: прокуратура Татарстана

В Набережных Челнах обстреляли строящееся здание драматического театра. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По предварительным данным, инцидент произошел сегодня. Местный житель 2000 года рождения произвел несколько выстрелов из пневматического оружия. Его уже задержали. В результате обстрела были повреждены стекла здания.

Фото: realnoevremya.ru

Обстоятельства случившегося, включая причиненный материальный ущерб, устанавливаются. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Доследственная проверка находится на контроле прокуратуры города.

Недавно в Казани задержали водителя «Лексуса», который стрелял из газового пистолета в автомобиль с детьми. Инцидент произошел на улице Табеева. Причиной стал конфликт с водителем «Рено».

Диана Жиленкова