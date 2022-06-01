В Челнах по факту обстрела здания Драматического театра задержали двоих местных жителей

В Набережных Челнах после обстрела здания Драматического театра на улице Низаметдинова задержали двоих местных жителей 2000 года рождения. Об этом «Реальному времени» сообщили в УМВД России по городу.



По данным ведомства, инцидент произошел 31 мая около 17.00. Подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения, запись с которой изъяли полицейские. У одного из задержанных изъяли пневматический пистолет. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).



Фото: realnoevremya.ru

По данным прокуратуры Набережных Челнов, в результате обстрела были повреждены стекла здания театра. Обстоятельства случившегося, включая причиненный материальный ущерб, устанавливаются. Доследственная проверка находится на контроле надзорного ведомства.

Диана Жиленкова