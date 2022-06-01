Минобороны: украинские военные намерены обстреливать приграничную территорию России ракетными системами США

Фото: кадр видео Минобороны России

В ближайшее время США планируют поставить в Шостку Сумской области ракетные системы большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины планируют атаковать приграничную территорию России. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, наносить удары планируется по приказу Службы безопасности Украины непосредственно из жилых районов города. Тем самым украинские неонацисты намерены спровоцировать российских военных на ответный огонь, чтобы обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении мирных жителей.

Фото: mil.ru

— При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами, — приводит слова Мизинцева «РИА Новости».



Также сегодня в Минобороны сообщили, что украинские подразделения территориальной обороны оборудовали склад оружия в лицее Одессы. Кроме того, опорный пункт размещен в здании общежития и школе №56. При этом эвакуация мирных жителей не проводилась.

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Диана Жиленкова