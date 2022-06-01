Депутаты Госдумы оценили ситуацию с лекарственным обеспечением в «Таттехмедфарме» — видео

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Депутаты Госдумы оценили ситуацию с лекарственным обеспечением на предприятии «Таттехмедфарм». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Для лечебных учреждений мы обеспечили до конца года 100%, мы получили весь товар. У нас складируется здесь [в Казани], в Набережных Челнах, дополнительных складских лицензированных помещениях. Этот год у нас «закрыт», — рассказал гендиректор предприятия Олег Акберов.

Как отмечают депутаты, на сегодняшний день ни одна зарубежная фармкомпания не отказалась от поставки лекарств в Россию, все препараты поступают без задержек.

— Сейчас ситуация стабильная. Когда произошли изменения, это вызвало какой-то определенный ажиотажный спрос на некоторые лекарства. Сейчас этого нет, все урегулировано, — поделился депутат Госдумы Максим Топилин.

Вчера первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что повышение цен на лекарства, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, составило буквально 2—2,5%. Ими лечат большинство патологий в стране.

Диана Жиленкова