В России снизились цены на бензин

В апреле текущего года в России на 0,2% снизились цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, по сравнению с предыдущим месяцем бензин марки АИ-92 подешевел на 0,3%, АИ-95 — на 0,2%. Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,5%. В то же время бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,1%.

Фото: realnoevremya.ru

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган считает, что к концу года бензин АИ-92 в России подорожает на 8—10%, до 50 рублей за литр. О том, много это или мало, — в подсчетах «Реального времени».

Диана Жиленкова