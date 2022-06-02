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На берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в Татарстане выделят почти 82 млн рублей

02:36, 02.06.2022
На берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в Татарстане выделят почти 82 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org

Центррегионводхоз объявил тендер на берегоукрепление Куйбышевского водохранилища на участке в Верхнеуслонском районе Татарстана. На эти цели предусмотрели 81,9 млн рублей.

Протяженность берегоукрепления составляет 460 м. Исполнителю необходимо обеспечить замену существующих изношенных упорных блоков и лестничных маршей, демонтаж плит, а также восстановление блоков парапета и др.

Фото: ru.wikipedia.org

Услугу необходимо оказать до 30 ноября текущего года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 июня. Подрядчика определят 22 июня.

С 21 мая Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения водных ресурсов. По данным Минэкологии Татарстана, в период весеннего половодья в республике велись сельскохозяйственные и рыбохозяйственные попуски в дельту Волги.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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